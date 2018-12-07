النقل تعلن إنجاز الكاسر الشرقي لميناء الفاو بالكامل

2018/12/07 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، اليوم الجمعة، إنجاز الكاسر الشرقي لميناء الفاو الكبير بشكل كامل.ونقل بيان للوزارة عن لعيبي قوله، ان "كاسر الأمواج الشرقي يبلغ طوله ٨ كم و٢٠٠ متر ونفذته شركة [اركوريدون] اليونانية".وأضاف لعيبي، ان "الكاسر الغربي والذي يبلغ طوله ١٦ كم و500 متر، والذي تنفذه شركة دايو الكورية بلغت نسبة انجازه ٩٥%".

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