ناسا تنشر لأول مرة صوت الرياح على سطح المريخ

2018/12/07 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة … نشر رئيس وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، جيم برايدنشتاين، على صفحته في موقع “تويتر” شريطا لفيديو قال إنه يتضمن تسجيلا لصوت الرياح على سطح الكوكب الأحمر المريخ.وبالتالي يعتبر ما نشره رئيس “ناسا” أول صوت على سطح المريخ يتمكن الناس من سماعه.وتم تسجيله من المكان الذي تتموضع فيه المركبة التي تم إرسالها وحطت […]

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