القبض على 16 شخصاً بينهم إيرانيان في بغداد

2018/12/07 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية اجرام بغداد، الجمعة (7 كانون الأول 2018)، القبض على 16 متهماً، بينهم ايرانيان، في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

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