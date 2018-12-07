إضراب مفتوح لمعلمي تونس احتجاجًا على عبث الإخوان بالمؤسسة التعليمية

2018/12/07 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض قطاع التعليم الثانوي في تونس منذ الأربعاء الماضي إضرابًا مفتوحًا عن التدريس وإعداد الامتحانات، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتردية للمعلمين وفشل الحكومة في تلبية مطالب تدعم الإصلاح التربوي في البلاد.

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