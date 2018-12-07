لمى محمد - من المكان الذي ينظر منه الله- عليّ السوريّ: الجزء الثاني 9

2018/12/07 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد عندما اقتربت الحرب منّي للمرة الأولى، كان الموقف مهولاً..أحسست نفسي على سفينة في وسط محيط هائج ممتلئ بالجثث الميتة..تطاردني و تطلب مني سبباً: لِمَ بقيتِ أنتِ هنا فيما أكل القرش يدي؟ كيف تقبلين حياتك و طفلي خرج و لم يعد؟ ماالذي دفعتهِ قرباناً أنا دفعتُ عينيّ؟ أتُسَّميِّنَ الغربةَ كربة؟ أنا أسمي الوطن المقسّمَ غربة؟ من وقتها والأيام تمضي متشابهة..الجثث الطافيّة في الماء ت......

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