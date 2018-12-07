2018/12/07 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_حسن_محرم يذكر أنه أثناء الثورة الفرنسية الكبرى 1789 حتى 1799 أن أشارت سيدة عجوز لجماهير المتظاهرين الى مبنى الباستيل وصاحت : الى هناك، وهكذا توجّه الثوار الى ذلك السجن اللعين للإستيلاء عليه وتحطيمه إيذانا ببدإ الثورة، وهذه المرّة أيضا نشرت سيدة فرنسية تدعى "جاكلين" على حسابها فى الفيسبوك فى 18 إكتوبر شريطا قصيرا تعبّر فيه عن رفضها لسياسات الاقتصادية التي أقرها الرئيس الفرنسي مع الميزانية الجديدة لسنة 2019......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رياض حسن محرم - السترات الصفراء فى فرنسا.. ثورة أو ثورة مضادة؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#رياض حسن محرم - السترات الصفراء فى فرنسا.. ثورة أو ثورة مضادة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).