ارامكو السعودية تكشف عن تأسيس مدينة جديدة للطاقة بإسم سبارك

2018/12/07 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الجمعة، عن تأسيس مدينة جديدة للطاقة تحمل اسم، مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، التي تستهدف عدة مجالات إنتاجية حيوية، تشمل التنقيب والإنتاج والتكرير، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه، كما توفر بيئة مشجعة للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة، على الصعيدين المحلي والدولي، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني […]

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