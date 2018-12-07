صور: مشاهير لم يحصلوا على شهادة جامعية.. من بينهم مؤسس مايكروسوفت

2018/12/07 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشر موقع متخصص باخبار المشاهير, صورا لاربعة مشاهير لايملكون شهادة جامعية, لكنهم احرزوا نجاحات كبيرة, لم يتمكن اصحاب شهادات جامعية عليا من احرازها.وكانت الصور تضم الممثلين جيم كاري وتوم هانكس, وستيف جوبز رئيس مجلس إدارة شركة أبل, اضافة الى بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت.وجاء في الموقع ان “العديد من المشاهير […]

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