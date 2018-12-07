2018/12/07 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه سيرشح "وليام بار"، لتولي منصب وزير العدل في إدارته، خلفاً لجيف سيشنز.جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، قبل توجهه من العاصمة واشنطن إلى ولاية ميزوري، وقال ترامب، إن "بار، خياره الأول لهذا المنصب منذ البداية".وكان بار "68 عاماً"، تولى منصب وزير العدل، بين 1991 و1993، في عهد الرئيس الراحل جورح بوش الأب (1989-1993).كما خدم بار، في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في الفترة بين 1973-1977.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استقال جيف سيشنز، من منصب وزير العدل، بطلب من الرئيس دونالد ترمب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يرشح وليام بار لتولي منصب وزير العدل) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يرشح وليام بار لتولي منصب وزير العدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).