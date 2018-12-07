منظمة تركية تباشر بترميم القيصرية {العثمانية} بكركوك

2018/12/07 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن شيدا أحمد نائب مدير الاثار في كركوك، انهم بانتظار محكمة كركوك للسماح بالمباشرة بعملية ترميم سوق القيصرية التاريخية بكركوك التي احترقت الشهر الماضي، لان الحادث مازال قيد التحقيق.وقال احمد ان منظمة {تيكا} التركية اعربت عن استعدادها لترميم سوق القيصرية واتخذت الاجراءات اللازمة، الا ان ذلك سيتم باشراف اثاريين حتى يتم ترميمه كما كان في السابق وعدم تشويهه.وقالت المنظمة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، ان "العمل في القيصرية القديمة في كركوك يتم في اطار مبادرة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وان عملية ازالة ما تم حرقه قد بدات".ووعدت المنظمة، بان عملية ترميم القيصرية ستنتهي خلال شهرين.واحترق سوق القيصرية القديمة في كركوك بالكامل يوم 26 تشرين الثاني، وقدرت الخسائر باكثر من 20 مليون دولار.وتعود هذه القيصرية الى العهد العثماني.انتهى

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