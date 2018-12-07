2018/12/07 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلنت حركة أنصار الله الحوثية، رفضها عرض الحكومة اليمنية المشروط بإعادة تشغيل مطار العاصمة صنعاء الواقع تحت سيطرة الجماعة، مؤكدة أن فتح المطار يجب أن يكون وفقا للمعايير الدولية.ونقلت وكالة رويترز، عن محمد عبد السلام رئيس وفد الحوثيين في محادثات السلام اليمنية التي بدأت الخميس في السويد برعاية الأمم المتحدة، تصريحاته إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون يرفضون عرض الحكومة اليمنية بالتخلي عن مطار صنعاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثيون يرفضون عرض الحكومة اليمنية بالتخلي عن مطار صنعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).