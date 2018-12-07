2018/12/07 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أكد اليوم تحالف سائرون، بقيادة السيد مقتدى ، أن رسالة المرجعية الدينية العليا، بشأن “العنف السياسي وتصفية الخصوم”، أتت دفاعاً عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.حيث كشف النائب عن التحالف، قصي الياسري، في تصريح صحفي تابعته اليوم الثامن إن “رسالة المرجعية الدينية، ليس ضد سائرون، الذي يقف ضد أي عنف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما قالته المرجعية اليوم بخصوص الاستهداف السياسي كان قصدهم السيد مقتدي بعد محاولة التصفية صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما قالته المرجعية اليوم بخصوص الاستهداف السياسي كان قصدهم السيد مقتدي بعد محاولة التصفية) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما قالته المرجعية اليوم بخصوص الاستهداف السياسي كان قصدهم السيد مقتدي بعد محاولة التصفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).