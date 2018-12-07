2018/12/07 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد لاعب المنتخب الوطني العراقي ونادي الشرطة بكرة القدم، مصطفى ناظم، ان اتحاد الكرة بذل جهودا كبيرة من اجل إتمام علاجي في العاصمة القطرية الدوحة، وتحديدا في مستشفى اسبيتار .وقال ناظم في تصريح لـ"الغد برس" ان "الاتحاد بعث كتابا الى نظيره القطري قبل عشرين يوما من اجل استحصال الموافقات الرسمية على دخولي الى المستشفى المذكور، وعرضي على الكوادر المتخصصة".

وأكد: ان الاتحاد القطري بعث موافقته على الطلب العراقي بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.وبين ان رئيس الاتحاد، السيد عبد الخالق مسعود، كان متابعا لحالتي الصحية اولا بأول ، حيث أعلن ان الاتحاد سيتكفل بتحمل مصاريف العملية كافة، بل حتى تذاكر السفر الى الدوحة .وقدم ناظم شكره وتقديره الى اتحاد الكرة، رئيسا وأعضاءً، لموقفهم تجاهي بعد تعرضي للاصابة .واكد لاعب المنتخب الوطني العراقي، انه ينتظر فقط تأشيرة الدخول الى الدوحة من اجل المغادرة الى هناك.



متوقعا ان يحصل عليها في اليومين المقبلين، بعد الاتصالات التي اجراها الاتحاد لتأمين حصولي عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب الوطني مصطفى ناظم: اتحاد الكرة بذل جهودا كبيرة من اجل إتمام علاجي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب الوطني مصطفى ناظم: اتحاد الكرة بذل جهودا كبيرة من اجل إتمام علاجي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).