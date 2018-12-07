2018/12/07 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفتش العام في وزارة الدفاع يفتح مجلس تحقيقي بحق نائب رئيس نادي القوة الجوية وليد الزيدي بشأن ايفاد ماليزيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2018/12/07 | 23:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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