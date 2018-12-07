2018/12/07 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ استقالات جديدة في صفوف الهيئة الإدارية لنادي الديوانية اثر تراجع نتائج الفريق

07/12/2018 23:25:00 PM | عدد القراءات : 16

واع بغداد

تتواصل استقالات أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الديوانية بعد تدهور وتراجع نتائج الفريق الكروي.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لنادي الديوانية الرياضي تلقته واع إن الأعضاء الثلاثة للهيئة، كل من مثنى الهلالي وكاظم حسين وستار باجي قدموا استقالاتهم من الهيئة الإدارية للنادي بعد استقالة رئيس النادي حميد الحمداني، ونائب رئيس النادي عبد الكريم حسين، وعضو الهيئة حيدر جابر.

وكان كل من نائب رئيس نادي الديوانية عبد الحسين كريم وعضو الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي حيدر جابر قدما استقالتهما من إدارة النادي بعد تدهور وتراجع واقع ونتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة وآخرها كانت خسارة النادي اليوم أمام نادي الشرطة بنتيجة كبيرة بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.

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