2018/12/08 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ ضبط أسلحة واعتدة لداعش بينها مواد شديدة الإنفجار في كركوك

08/12/2018 00:22:00 AM | عدد القراءات : 1

واع بغداد

أفادت قيادة الشرطة الاتحادية، السبت ، بضبط أسلحة عائدة لعصابات داعش الإرهابية، غرب محافظة كركوك.

وقالت المديرية، في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) إن "عناصر داعش قاموا، بنقل الاسلحة والمضافات خارج الوديان بسبب غرق المضافات نتيجة الأمطار والسيول التي أجتاحت المحافظة مؤخرا".

وأضافت، أن "قوة من الشرطة تمكنت من السيطرة على تلك الأسلحة في قريتي قره تبه وقزل يار، التي كانت بحوزة عناصر داعش".

وأشارت إلى "ضبط ثلاثة جلكانات تحتوي على مواد شديدة الانفجار من مادة نترات الامونيا مخبأة قرب احد الاودية".

وبينت، أنه "تم رفع المواد المتفجرة من قبل الجهد الهندسي للشرطة الاتحادية".

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