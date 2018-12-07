ميسي يتسلم جائزة الأفضل في برشلونة للمرة السادسة

2018/12/08 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترتوج ليونيل ميسي نجم برشلونة بجائزة ألدو روفيرا التي تمنح سنوياً لأفضل لاعب في النادي الكتالوني.

ووقع اختيار لجنة حكام المسابقة على الأرجنتيني، ليضع يده على الجائزة للمرة السادسة.



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ويترأس جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي لجنة تلك الجائزة، التي تضم عدداً من الصحفيين مثل سانتي نولا مدير صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية.

وتعد تلك النسخة هي التاسعة من الجائزة التي انطلقت عام 2010، حيث فاز بها غير ميسي كل من إريك أبيدال (2011) وخافيير ماسكيرانو (2013) ولويس سواريز (2015).

ويرجع ابتكار الجائزة إلى المدرب الأسبق جوسيب لويس روفيرا تخليداً لاسم ابنه ألدو، الذي توفي في حادثة دراجة نارية في برشلونة عام 2009، عن عمر يناهز 37 عاماً.





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