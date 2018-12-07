ائتمان المستهلكين الأمريكيين يرتفع بأكبر وتيرة بـ11 شهراً

2018/12/08 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 11 شهراً خلال أكتوبر الماضي وبأكثر من توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الجمعة، نمو الائتمان الاستهلاكي الأمريكي بنسبة 7.7% أو 25.4 مليار دولار على أساس سنوى في أكتوبر الماضي، مقارنة مع نموه بنحو 11.6 مليار دولار في سبتمبر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع ائتمان المستهلكين الأمريكيين بنحو 15.1 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي.

وصعد الائتمان المتجدد والذي يشمل بطاقات الائتمان بنسبة 10.7% خلال أكتوبر، مقابل هبوط بلغ 0.4% في الشهر السابق له.

فيما ارتفع الائتمان غير المتجدد"قروض الطلاب والسيارات" بنحو 6.7% خلال أكتوبر الماضي، مقابل زيادة 4.9% في سبتمبر.

وبحلول الساعة 8:17 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 96.583.

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