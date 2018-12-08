شاهد ماذا فعل هذا الشبل بمذيعة على الهواء مباشر بالفيديو

2018/12/08 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية تعرضت اليوم مذيعة روسية إلى موقف محرج جدا ومضحك أيضًا، عندما رفض شبل التوقف عن الحركة أثناء إحدى جلسات التصوير لها .فقد تعرضت مقدمة البرامج التلفزيونية أنفيسا تشيخوفا الاربعينية للعض في مؤخرتها، من قِبل شبل يدعى “جاك”، شاركها جلسة تصوير في موسكو روسيا .حيث نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية …

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