زياد عبد الفتاح الاسدي - اليسار والحركة العمالية والاشتراكية العالمية ...!!! الجزء الثاني

2018/12/08 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_عبد_الفتاح_الاسدي الجزء الاول من هذا المقال كان عبارة عن مدخل أو مُقدمة سريعة ومُقتضبة لهذا الموضوع ...حيث تطرقنا فيه لبدايات نشوء المنظومة الاشتراكية في العالم خلال العقد الثاني من القرن العشرين ..ثم إتساع هذه المنظومة بعد الحرب العالمية الثانية لتشمل بولوندا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية وغيرها من دول أوروبا الشرقية ثم الصين الشعبية وكوريا وفيتنام وكوبا ونيكاراغوا ...وأشرنا باختصار الى الخلافات الآيديولوجية ......

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