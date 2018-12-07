الشرطة الاتحادية تحبط عملية لتهريب النفط من كركوك إلى أربيل

2018/12/08 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن إحباطها عملية لتهريب المشتقات النفطية في محافظة كركوك بعد ورود معلومات أستخبارية عن الحادث.

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