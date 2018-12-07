القوات الأمنية تمنع التغطية الصحفية لتظاهرة في بغداد مؤيدة للبصرة

2018/12/08 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، الجمعة، قيام قوات الأمن بمنع فريق قناة الرشيد الفضائية من البث المباشر لتظاهرة ساحة التحرير اليوم الجمعة المؤيدة لتظاهرات البصرة.

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