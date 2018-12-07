بالصور.. الدفاع المدني يخلي عوائل حاصرتها السيول في الموصل

2018/12/08 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مديرية الدفاع المدني، الجمعة ، صوراً لمنتسبيها وهم يخلون عدداً من النساء والأطفال ممن حاصرتهم الأمطار، وارتفاع مناسيب المياه، في نينوى.

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