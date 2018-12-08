2018/12/08 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ابو نعامة الدنقعي: تولى زمان بني المحصناتِ وهذا زمان بني الزانية (طبقات الشعراء/391).المنطقة الخضراء في العراق تقع في وسط العاصمة بغداد، ضمن منطقة حيوية تشرف على نهر دجلة، وتمتد الى عدة كيلومترات، وهي من أكثر المناطق حصانة في العراق وربما في العالم، تسورها ترسانات خرسانية شاهقة واسلاك شائكة علاوة على المئات من الحرس … المنطقة الخضراء ومدلولاتها التأريخية والحالية

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