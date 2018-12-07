ميديا كوين يستعد لتكريم كوكبة من ألمع نجوم السينما المصرية

2018/12/08 | 00:46

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مهرجان «ميديا كوين» لاستقبال نخبة من ألمع نجوم الفن في مصر

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يستعد مهرجان «ميديا كوين» لتكريم واستقبال نخبة من ألمع نجوم الفن في مصر، حيث سيكرم المهرجان عددا من الفنانين المصريين، ومن المقرر أن يعقد عدة لقاءات إعلامية خلال المهرجان، بالإضافة إلى عدة فعاليات في ضوء الاهتمام بالفن والثقافة وذلك بحضورعدد من الإعلاميين.

وكشف المخرج تامر المصري، مدير المهرجان، عن ألمع النجوم في عالم السينما المصرية، الذين سيتم تكريمهم خلال المهرجان ويأتي على رأس القائمة الفنان رياض الخولي، والفنان مجدي كامل، والفنانة ندى بسيوني، والفنانة مها أحمد، وذلك بحضور عددٍ من الشخصيات السياسية البارزة، كما ستضم لجنة التحكيم الإعلامية حياة عبدون، والدكتورة إيمان أنيس.

جدير بالذكر أن تامر المصري، هو مخرج وفنان مصري ورائدا في مجال تنظيم المهرجانات الفنية الكبرى، فضلا عن إنه صاحب فرقة ١٠٠ سنة سينما.

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