2018/12/08 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو..الفلوجة : مواطنو الفلوجة يشكون تأخر تعويضاتهم ويطالبون بغداد بحسم هذا الملف

مصدر الفيديو: c5-gyLjnQ5E

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