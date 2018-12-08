2018/12/08 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف قبل ايام مصدر رفيع المتسوى في وزارة المالية ان وزير التخطيط السابق والنائب الفائز عن كتلة البناء بقيادة هادي العامري علي شكري قد استحوذ على منزل تعود ملكيته لمرافق صدام حسين الشخصي الذي توفي عام 1989 وكشف المصدر في تصريح صحفي تابعته اليوم الثامن ان شكري ، وبتسهيلات من وزارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير عراقي يستحوث على منزل احد رفاق صدام حسين من هو هذا الوزير شاهد صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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