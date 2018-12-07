يوفنتوس يحسم قمة الدوري الايطالي لصالحه ويهزم انتر ميلان

2018/12/08 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق يوفنتوس فوزًا صعبًا على إنتر ميلان، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب أليانز ستاديوم، في منافسات الأسبوع 15 من الدوري الإيطالي.سجل ماريو ماندزوكيتش، مهاجم البيانكونيري، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 43 نقطة ليغرد في المركز الأول بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي (32)، وتجمد رصيد إنتر ميلان عند 29 نقطة بالمركز الثالث.أحداث المباراة بدأت ساخنة، ففي الدقيقة 6 حصل ميرالم بيانيتش على البطاقة الصفراء بعد عرقلته لجواو ماريو في منتصف الملعب.وجاءت أولى فرص المباراة، لصالح يوفنتوس بعد عرضية مميزة من كريستيانو رونالدو من الناحية اليسرى على رأس ديبالا، الذي ارتقى عاليًا وسدد رأسية علت عارضة الحارس هاندانوفيتش.وعاد ديبالا ليسدد تصويبة قوية، أبعدها هاندانوفيتش بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية، بالدقيقة التاسعة.وحاول سيمي فرساليكو، ظهير أيمن إنتر ميلان، التسديد من مسافة بعيدة، إلا أن تسديدته وصلت سهلة ليد البولندي تشيزني، حارس يوفنتوس بالدقيقة 13.وأبعد جورجيو كيلليني، مدافع يوفنتوس كرة خطيرة بعد عرضية من بيريسيتش من الناحية اليسرى، تألق كيلليني وأبعدها لركنية قبل أن تصل لرأس إيكاردي.وتصدى قائم يوفنتوس الأيسر، لتصويبة جاليارديني في الدقيقة 29، بعد لعبة مميزة من بوليتانو إلى إيكاردي، داخل منطقة الجزاء، مهدها الأخير لجاليارديني القادم من الخلف، لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة بالقائم.وعاد إنتر ميلان بفرصة خطيرة أخرى في الدقيقة 30، عرضية من الناحية اليمنى، حاول الثنائي إيكاردي وبيريسيتش تسديدها، لتخرج بجانب المرمى.وأنقذ هاندانوفيتش مرماه من رأسية ماريو ماندزوكيتش بالدقيقة 35، بعد عرضية استقبلها الكرواتي برأسية مفاجئة.وكاد كيلليني أن يسجل هدفًا رائعًا بعد ركلة ركنية بالدقيقة 36، نفذت وصلت إلى جورجيو الذي سدد رأسية أنقذها سمير هاندانوفيتش ببراعة.وأضاع بوليتانو هدفًا محققًا في الدقيقة 48، بعد تمريرة خاطئة من ماتويدي داخل منطقة جزاء يوفنتوس، وصلت إلى إيكاردي مررها إلى بوليتانو الذي سدد الكرة وأنقذها بونوتشي، الذي تدخل في وقت أكثر من رائع.وكاد ميراندا أن يتسبب في خطأ ضد فريقه، بالدقيقة 53، بعد ضغط عالي من لاعبي يوفنتوس أمام مرمى إنتر ميلان، ليخطأ البرازيلي في التمرير، قبل أن تخرج الكرة بعيدة عن مرمى النيراتزوري.وسدد كريستيانو رونالدو، قذيفة قوية من مسافة بعيدة لتخرج فوق القائم بالدقيقة 59، في مشهد وضع سباليتي يده على رأسه خوفًا من تسديدة البرتغالي.وفي الدقيقة 66، أحرز ماندزوكيتش الهدف الأول ليوفنتوس، بعد عرضية ممتازة من البرتغالي جواو كانسيلو، من الناحية اليسرى، أسكنها ماريو برأسية في الشباك، ليتقدم اليوفي بنتيجة (1/0).وأجرى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني للنيراتزوري، تبديلين هجوميين عقب استقبال الهدف الأول، بنزول كيتا بالدي في الدقيقة 70 ومن ثم لوتارو مارتينيز بالدقيقة 77، بدلاً من جاليارديني وجواو ماريو، إلا أن فاعلية الخط الهجومي لإنتر ميلان غابت.وسدد لوتارو مارتينيز، تصويبة ضعيفة بعيدة عن مرمى يوفنتوس بالدقيقة 92، بعد إبعاد خاطئ للكرة من قبل كانسيلو.

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