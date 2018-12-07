يوفنتوس يحسم ديربي ايطاليا

2018/12/08 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعود الفضل لفوز يوفنتوس الى الكرواتي ماريو ماندزوكيتش صاحب الهدف الوحيد دق (66).

وسجل ماندزوكيتش هدفه السابع هذا الموسم في الدوري الايطالي.

وحقق فريق "السيدة العجوز" فوزه السادس على التوالي والرابع عشر له مقابل رصيد خال من الهزيمة ليواصل تحليقه في صدارة الكالشيو برصيد 43 نقطة وبفارق 14 نقطة كاملة عن انتر الثالث بـ 29 نقطة.

وعادل يوفنتوس رقم باريس سان جرمان في 15 مرحلة في الدوري الفرنسي كأفضل انطلاقة في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وفرض يوفنتوس تفوقه على نابولي (3-1) وميلان (2-صفر) ولاتسيو (2-صفر أيضا) وفيورنتينا (3-صفر)، ولم يبق سوى روما المتراجع الى المركز السابع (20 نقطة) والذي سيستضيفه في المرحلة السابعة عشرة في 22 كانون الأول/ديسمبر الحالي بعد خوضه دربي المدينة أمام جاره تورينو في 15 منه.

ابرز أحداث المباراة

نهاية ديربي ايطاليا بفوز يوفنتوس الذي يواصل هيمنته على الصدارة دون اي خسارة.

هدف ليوفنتوس دق 66: عرضية محكمة من البرتغالي كانسيلو يتلقاها الكرواتي ماندزوكيتش براسه ويضعها داخل المرمى.

سباليتي يقوم بدفع بورخي فاليرو بديلا لبوليتانو

دق 47: الفرنسي ماتويدي يرتكب خطأ فادحا استغله ماتيو بوليتانو وسدد بقوة لكن الكرة ارتطمت بالمدافع بونوتشي.

نهاية الفترة الاولى من ديربي ايطاليا على نتيجة التعادل السلبي.

دق 36: راسية من كيليني والحارس هاندنوفيتش يرد الكرة لتصل الى رونالدو الذي سددها بضربة مقصية ضعيفة.

دق 34: بنتاكور يسدد كرة كانت في اتجاه المرمى لكن بروزوفيتش يتدخل وينقذ الموقف.

دق 28 فرصة خطيرة لانتر: غاليارديني ينسل داخل منطقة جزاء يوفنتوس ويسدد الكرة لكن القائم يحرمه من منح الاسبقية لفريقه.

انتر يتمسك في الوقت الحالي بزمام المباراة ويشكل هجومه بقيادة بيريسيتش وايكاردي خطورة كبيرة على دفاع يوفنتوس سيما من الجهة اليمنى.

دق 8- عرضية من رونالدو وديبالا يسدد براسه لكن الكرة ذهبت فوق مرمى الحارس هاندنوفيتش.

- البطاقة الصفراء الاولى في المباراة كانت من نصيب بونوتشي مدافع يوفنتوس.

-الوقوف دقيقة صمت قبل ضربة بداية المباراة حدادا على وفاة المدرب لويجي راديشي الذي درب انتر موسم (1983-1984).

تشكيلة يوفنتوس:

تشكيلة انتر:

الحكم ماسيميليانو ايراتي سيتولى ادارة ديربي ايطالي

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