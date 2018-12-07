يوفنتوس يعبر فخ إنتر ميلان بهدف ماندزوكيتش

2018/12/08 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق يوفنتوس فوزًا صعبًا على إنتر ميلان، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب أليانز ستاديوم، في منافسات الأسبوع 15 من الدوري الإيطالي.سجل ماريو ماندزوكيتش، مهاجم البيانكونيري، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 43 نقطة ليغرد في المركز الأول بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي (32)، وتجمد رصيد إنتر ميلان عند 29 نقطة بالمركز الثالث.

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