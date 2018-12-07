بطولة ألمانيا: فيردر بريمن يستعيد نغمة الانتصارات

2018/12/08 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبكر فيردر بريمن بالتسجيل عبر كيفن موهفالد في الدقيقة 20 بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة، لكن الضيوف حصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة 43 اثر لمس المدافع سيباستيان لانغكامب للكرة بيده داخل المنطقة واحتسبت بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في آر إيه" أدركوا منها التعادل عبر المهاجم الكونغولي الديموقراطي دودي لوكيباكيو.

وانتظر فيردر بريمن الدقيقة 71 ليتقدم مجددا عبر لاعب الوسط الدولي النمسوي مارتن هارنيك بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة، قبل أن يضيف الأميركي جوشوا سارجنت الهدف الثالث في الدقيقة 78 بضربة رأسية من مسافة قريبة.

وهو الفوز الأول لفيردر بريمن في مبارياته الست الأخيرة (4 هزائم وتعادل واحد)، والسادس هذا الموسم فصعد إلى المركز السابع مؤقتا برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف خلف هوفنهايم الذي يحل ضيفا على فولفسبورغ السبت.

في المقابل، مني فورتونا دوسلدورف، العائد حديثا إلى دوري الأضواء، بخسارته التاسعة هذا الموسم مقابل فوزين و3 تعادلات فبقي في المركز الأخير برصيد 9 نقاط بفارق الاهداف خلف شريكه هانوفر الذي يلاقي مضيفه ماينتس الأحد في ختام المرحلة.

ويلعب السبت أيضا، بايرن ميونيخ مع نورمبرغ، وشالكه مع بوروسيا دورتموند، وباير ليفركوزن مع أوغسبورغ، وفرايبورغ مع لايبزيغ، وهرتا برلين مع اينتراخت فرانكفورت.

ويلتقي الأحد أيضا بوروسيا مونشنغلادباخ مع شتوتغارت.

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