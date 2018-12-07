2018/12/08 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الشرطة الاتحادية تنفذ عمليات دهم وتفتيش لملاحقة خلايا داعش بكركوك

08/12/2018 00:27:00 AM | عدد القراءات : 5

واع بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، السبت، تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في سبع مناطق لملاحقة خلايا داعش في مناطق وقرى محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (وكالة انباءالاعلام العراقي واع) أن " قوة من الشرطة الاتحادية، نفذت عملية دهم وتفتيش في مناطق وقرى المحافظة، اذ شملت (الكيف، قره دره، الدكمات العليا، كواز كرد، كواز عرب، مراطة الصغيرة، مراطة الكبيرة) للبحث عن خلايا داعش الارهابية ومطلوبين للعدالة".

وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن العثور على مضافة مع 2 عبوة ناسفة تابعة لخلايا داعش الارهابية، اضافة الى تفكيك العبوتين من قبل الجهد الهندسي التابع للشرطة الاتحادية".

ولفت، إلى أن "القوة نفسها، نصبت سيطرات مفاجئة في نفس المناطق وضبطت عدة عجلات مخالفة للتعليمات، كما تم اتخاذ الاجراءات الاصولية بحقها".

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