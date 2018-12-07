خسائر حادة للأسهم وقرار أوبك محور الأسواق العالمية اليوم

2018/12/08 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من:أحمد شوقي

مباشر: هيمنت الخسائر الحادة للأسهم الأمريكية وقرار "أوبك" بخفض إنتاج النفط على مجريات الأحداث في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 155 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر الماضي بأقل من توقعات المحللين، ومقابل 237 ألف وظيفة في أكتوبر السابق له.

كما كشفت البيانات عن استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى له في 49 عاماً، فيما نمت الأجور بنحو 3.1% خلال الشهر الماضي على أساس سنوى وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر، بينما ارتفعت بأقل من التوقعات على أساس شهري

خسائر الأسهم الأمريكية

شهدت الأسهم الأمريكية خسائر حادة بنهاية تعاملات اليوم، ليفقد "داو جونز" نحو 1150 نقطة خلال الأسبوع الجاري.

كما هبط مؤشرا "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" بأكثر من 4% لكل منهما خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم.

بينما ذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الاقتصاد الأمريكي ينمو بقوة ويضيف المزيد من الوظائف.

وفي تصريحات إيجابية بشأن الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، لم تستفد منها الأسهم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع الصين تسير بشكل جيد، في الوقت الذي ذكر فيه كبير المستشارين الاقتصادين في البيت الأبيض أن القبض على المدير المالي لشركة هواوي لن يؤثر على المفاوضات مع بكين.

وفي بيانات اقتصادية ، استقرت ثقة المستهلكين باقتصاد الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري بعكس توقعات المحللين، فيما ارتفعت مخزونات الجملة الأمريكية بأكثر من التقديرات خلال أكتوبر الماضي.

بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم، بقيادة قطاع التكنولوجيا لكنها تسجل مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 3%.

وكشفت بيانات اقتصادية، عن تأكد نمو اقتصاد منطقة اليورو بأبطأ وتيرة في 4 سنوات خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما نمت أسعار المنازل البريطانية بأكبر وتيرة في 6 سنوات.

فيما تراجع الإنتاج الصناعي الألماني لأول مرة في 3 أشهر خلال أكتوبر الماضي.

كما ارتفعت الأسهم اليابانية في الختام، لكن "نيكي" يسجل خسائر أسبوعية بنحو 670 نقطة.

قرار أوبك ومكاسب النفط والذهب

توصلت أوبك وحلفاؤها لاتفاق لخفض إنتاج النفط خلال العام المقبل بمقدار 0.8 مليون برميل يومياً من مستويات أكتوبر الماضي، على أن يتم تقييم هذا القرار في أبريل.

وعلى خلفية قرار أوبك ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند تسوية تعاملات اليوم، ليسجل "نايمكس" الأمريكي مكاسب أسبوعية قوية بلغت 3.3%.

فيما كشفت شركة "بيكر هيوز" عن تراجع منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة بمقدار 10 منصات لتصل إلى 877 منصة خلال الأسبوع الجاري

كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوط مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وفقاً لتوقعات المحللين خلال الأسبوع المنصرم.

أما أسعار الذهب فقد ارتفعت بنحو 9 دولارات عند التسوية، مع هبوط الدولار الأمريكي ليسجل المعدن الأصفر أكبر صعود أسبوعي في 4 أشهر مكاسب 27 دولاراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسائر حادة للأسهم وقرار أوبك محور الأسواق العالمية اليوم) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خسائر حادة للأسهم وقرار أوبك محور الأسواق العالمية اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).