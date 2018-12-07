الأسهم الأمريكية تهبط بالختام..وداو جونز يفقد 1150 نقطة بأسبوع

2018/12/08 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعاً قوياً في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد تقرير الوظائف الشهري، ليفقد مؤشر "داو جونز" نحو 1150 نقطة خلال الأسبوع الجاري.

وكان قطاع التكنولوجيا أكبر الخاسرين في البورصة الأمريكية بقيادة أسهم "نتفليكس" و"أمازون" و"آبل" التي تراجعت بنحو 6.3% و4.1% و3.6% على التوالي.

وكشفت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 155 ألف وظيفة خلال نوفمبر الماضي، مقابل 237 ألف وظيفة في أكتوبر الماضي، وبأقل من توقعات المحللين.

في حين أظهرت البيانات ارتفاع أقل من التوقعات للأجور في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري، مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في 49 عاماً.

ولم تستفد الأسهم من تصريحات إيجابية بشأن التجارة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع الصين تسير بشكل جيد، في الوقت الذي ذكر فيه كبير المستشارين الاقتصادين في البيت الأبيض أن القبض على المدير المالي لشركة هواوي لن يؤثر على المفاوضات مع بكين

وفي بيانات أخرى، ارتفع مخزونات الجملة الأمريكية بأكثر من التقديرات، فيما استقرت ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة بعكس التوقعات.

وعند نهاية التعاملات،تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.2% إلى 24388.9 نقطة، فاقداً 558.7 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 4.5% أو 1149.5 نقطة.

كما هبط "ستاند آند بورز" بنحو 2.3% إلى 2633.08 نقطة، ليتراجع بنحو 4.6% خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

فيما سجل "ناسداك" خسائر أسبوعية بنسبة 4.9% بعد أغلق جلسة اليوم متراجعاً بنحو 3% إلى 6969.2 نقطة.

وبحلول الساعة 9:07 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 96.586.

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