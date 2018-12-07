2018/12/08 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في سبع مناطق لملاحقة خلايا داعش الإرهابي في مناطق وقرى محافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات دهم وتفتيش لملاحقة خلايا داعش الإرهابي في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات دهم وتفتيش لملاحقة خلايا داعش الإرهابي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).