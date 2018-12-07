كاظم يدعو جماهير الطلبة لتشجيع الأنيق امام الزوراء

2018/12/08 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادحث رئيس الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، علاء كاظم، جماهير الانيق الوفية الوقوف مع الفريق وتشجيعه طيلة وقت المباراة المرتقبة امام الزوراء والتي يحتضنها ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد في الساعة 4:15 يوم السبت ضمن الجولة 11 لدوري الكرة الممتاز.واوضح ان "وقوف الجميع خلف الكادر التدريبي واللاعبين سيمنحهم ثقة واصرار على الظهور المميز في ديربي بغداد، وان التشجيع المستمر وعدم التوقف سيعطي جرعات معنوية ويرفع من روحية اللاعبين داخل المستطيل الأخضر".

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