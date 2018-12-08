2018/12/08 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كانت المصاهرات أحد السُبل التي لجأ إليها الساسة والحكام المسلمون عبر تاريخهم لتضييق هوة الخلافات وتقريب وجهات النظر بينهم، وخلق روابط متينة وأهداف مشتركة.ومع ذلك، فإن قصة المصاهرة التي عُقدت بين الخليفة الثاني عمر بن الخطاب والخليفة الرابع علي بن أبي طالب، والتي تتحدث عن زواج بنت الثاني أم كلثوم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصة المصاهرة الأكثر جدلاً في تاريخ الإسلام تأكيد سنّي وتضارب الروايات الشيعية… ماهي الحقيقة صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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