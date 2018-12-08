قطر تدفع رواتب موظفي غزة للشهر الثاني 

2018/12/08 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بدأ موظفو حكومة حركة حماس في قطاع غزة الجمعة بتلقي رواتبهم بعد دخول الدفعة الثانية من المنحة المالية القطرية للقطاع ضمن تفاهم تثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل.وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن مئات من موظفي حكومة حماس إصطفوا في طوابير طويلة منذ ساعة مبكرة صباح الجمعة أمام البنوك لتلقي نحو […]

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