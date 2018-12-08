أوبك وشركاؤها ينجحون في التوصل الى اتفاق لخفض إنتاج النفط 

2018/12/08 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توصّلت منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” مع دول نفطية من خارجها بينها روسيا، إلى اتفاق ينص على خفض الانتاج بمعدّل 1,2 مليون برميل يوميا، في محاولة لعكس المسار الانحداري للأسعار الذي سُجّل في الأشهر الأخيرة.وتوصّل وزراء الطاقة للاتفاق الذي يدخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثانيبعد محادثات استمرت يومين في […]

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