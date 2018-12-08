لماذا تعتبر ايران العراق جزء منها لما تحقد على العراق ولماذا تجند العراقيين لخدمة مصالحها خفايا واسرار

2018/12/08 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية بقلم ناظم الاسدي حين توصلت إيران لتفاهم تاريخي في مارس (آذار) عام 2015 مع الدول الست الكبار لتوقيع الاتفاق النووي، لم تتنظر طويلًا حتى أعلن مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني أن «إيران عادت إلى وضع الإمبراطورية، وليس لديها طموحات خارج حدودها»، متممًا حديثه غير عابئ بتوابع ما يقول: «والعراق أصبح عاصمة …

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