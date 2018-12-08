تقرير| ميليشيات إيران تتجه للسيطرة على حقول النفط في البوكمال في سوريا

2018/12/08 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مراقبون، من الأهداف العدوانية الخبيثة والأجندة الإيرانية التي تنفذها ميليشيات إيران في سوريا.وقالوا إن طهران عينها على الهلال الشيعي من ناحية.وعينها على حقول النفط من ناحية أخرى.

وأنها لم تتراجع عن أهدافها بالرغم من التضييق الدولي تجاهها ومطالبتها علنًا بالخروج من سوريا.

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