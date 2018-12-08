مئات السوريين يتظاهرون شمال حلب لمطالبة النظام باستعادة قراهم الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية

2018/12/08 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر حوالي 400 سوري في مدينة أعزاز شمال حلب، لمطالبة النظام باستعادة قراهم وبلداتهم الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد".

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