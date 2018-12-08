أحمد الجار الله: الإرهابي قاسم سليماني هو الذي يشكل حكومة العراق

2018/12/08 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أحمد الجار الله، الكاتب الكويتي، إن محمد جواد ظريف لم يعد وزير خارجيه إيران.

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