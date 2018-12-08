2018/12/08 | 01:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #التيار_الماركسي_الأممي الثورة، الفرع الفرنسي للتيار الماركسي الأممي منذ الأول من دجنبر ونشرات الأخبار التلفزيونية تبث صور الاشتباكات التي عرفتها باريس.
وتناوب الصحفيون والسياسيون ليلا ونهارا على "إدانة العنف" - مع استثناء ملحوظ لعنف الشرطة الذي خلف قتيلا واحدا على الأقل والعديد من الجرحى واستهدف بشكل متواصل المسيرات السلمية.
كما تم تفريق مظاهرات طلاب المدارس الثانوية بوحشية.
ويوم الاثنين عانت سيارات الإس......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#التيار الماركسي الأممي - فرنسا: التراجع الأول لماكرون، فلنصعد النضال!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتناوب الصحفيون والسياسيون ليلا ونهارا على "إدانة العنف" - مع استثناء ملحوظ لعنف الشرطة الذي خلف قتيلا واحدا على الأقل والعديد من الجرحى واستهدف بشكل متواصل المسيرات السلمية.
كما تم تفريق مظاهرات طلاب المدارس الثانوية بوحشية.
ويوم الاثنين عانت سيارات الإس......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#التيار الماركسي الأممي - فرنسا: التراجع الأول لماكرون، فلنصعد النضال!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#التيار الماركسي الأممي - فرنسا: التراجع الأول لماكرون، فلنصعد النضال!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).