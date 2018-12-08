التيار الماركسي الأممي - فرنسا: التراجع الأول لماكرون، فلنصعد النضال!

2018/12/08 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيار_الماركسي_الأممي الثورة، الفرع الفرنسي للتيار الماركسي الأممي منذ الأول من دجنبر ونشرات الأخبار التلفزيونية تبث صور الاشتباكات التي عرفتها باريس.وتناوب الصحفيون والسياسيون ليلا ونهارا على "إدانة العنف" - مع استثناء ملحوظ لعنف الشرطة الذي خلف قتيلا واحدا على الأقل والعديد من الجرحى واستهدف بشكل متواصل المسيرات السلمية.كما تم تفريق مظاهرات طلاب المدارس الثانوية بوحشية.ويوم الاثنين عانت سيارات الإس......

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