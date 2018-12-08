2018/12/08 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منقوله من صفحات على التواصل الاجتماعي سميره شهبندر هي زوجه صدام الحسين السريه وام ولده علي وهي اقرب زوجات صدام الحسين كشفت لصحيفه تايمز عن سر بكاء صدام حسين امامها حيث كان حراس صدام حسين كانوا ينقلها من مكان لاخر اثناء الحرب مع امريكا وانه اتي اليها في الاسبوع الثاني من الحرب وهدء من روعها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعراف على المرآة التي ابكت صدام حسين امامها صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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