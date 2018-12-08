طفل انقـذ امة من الاغتـصـاب وفـارق الـحـيـاه

2018/12/08 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الصبي الروسي، فانيا كرافين، يتعافى على نحو جيد فى اعقاب خسارتة اغلب عظام الجمجمة الأمامية إثر تلقيه ضربة قاتله من الرجل الذي سعى اغتصاب والدتة، إلا أنه لقى حتقة فى الحال يوم الثلاثاء الماضي عقب مرضة بالإنفلونزا منذ شهرين، “.وترجع الأحداث الدرامية لإصابة الصبي، حين كان عائدا من مدرسته في سيفيرودفينسك فى شمال …

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