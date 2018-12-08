العراق يستعد للمشاركة في بطولة العرب بالمبارزة

2018/12/08 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل المنتخب الوطني بالمبارزة للرجال والنساء، استعداداته للمشاركة في بطولة العرب للمتقدمين التي ستقام في تونس للمدة من الحادي عشر من الشهر الجاري ولغاية الرابع عشر منه.

وقال رئيس اتحاد المبارزة زياد حسن في بيان للاتحاد، إن "منتخبنا بالمبارزة للرجال والنساء يواصل تحضيراته للمشاركة في بطولة العرب التي ستنطلق في الحادي عشر من الشهر الجاري وسيشارك منتخب العراق في البطولة ضمن فعاليات سلاح السيف العربي وسيف المبارزة".واضاف حسن ان "هذه البطولة تعد واحدة من البطولات المهمة ضمن منهاج الاتحاد للموسم الحالي ونسعى للمشاركة المتميزة بهدف الحصول على النتائج الايجابية التي تؤكد تطوير اللعبة والدفع بعجلتها نحو الافضل"

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