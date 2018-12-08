النصر يطمئن على الجبرين وأمرابط والعبيد قبل ديربي الرياض

2018/12/08 | 01:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أجرى فريق نادي النصر، تدريباته الأخيرة، استعدادًا لمواجهة الهلال، بديربي الرياض، والمقرر له غدٍ السبت.

الهلال يستضيف النصر، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الجهاز الفني للنصر، اطمئن على الثلاثي عبد العزيز الجبرين ونور الدين أمرابط وعبد الرحمن العبيد، قبل مواجهة الهلال.



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— موقع قول السعودي (@GoalSA) December 7, 2018ثلاثي النصر أصبحوا جاهزين لمواجهة الهلال في ديربي الرياض، بعد الإصابة التي تعرضوا لها مؤخرًا.

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 28 نقطة، والنصر في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

ويتبقى للهلال مباراة مؤجلة، بسبب مشاركته في بطولة كأس زايد للأندية، أمام النفط العراقي.

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