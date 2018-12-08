2018/12/08 | 02:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

5

شارك

أكد حسن أوريد، الكاتب والسياسي المغربي، أن اللغة العربية «مقدسة» بالنسبة للمغاربة، مشيرا إلى أن المدرسة المولوية أثرت في رؤيته للأشياء.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج بيت ياسين على شاشة الغد مع الإعلامي ياسين عدنان، أنه لا يمكن للغة العربية أن تتألق من دون رعاية الساسة والمسئولين.

جدير بالذكر أن حسن أوريد، هو سياسي وكاتب مغربي ولد في الـ24 من ديسمبر عام 1962، وتم تعيينه في يوليو 1999 كأول ناطق رسمي باسم القصر الملكي، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى شهر يونيو 2005، تتلمذ في المدرسة المولوية بالرباط مع الملك محمد السادس الذي كان وليا للعهد حينها، وقد التحق بالمعهد المولوي منذ يناير 1977 وحصل على البكالوريوس ليدخل كلية الحقوق والعلوم السياسية بالرباط، ويتخرج منها بشهادة الاجازة في القانون العام، ودبلوم الدراسات المعمقة.



وقد ناقش رسالة الدكتوراه في العلوم السياسية سنة 1999 في موضوع “الخطاب الاحتجاجي للحركات الإسلامية و الأمازيغية في المغرب”.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| حسن أوريد: اللغة العربية مقدسة في المغرب) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| حسن أوريد: اللغة العربية مقدسة في المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).