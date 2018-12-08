الحوثيون يرفضون شروط الحكومة لإعادة فتح مطار صنعاء 

2018/12/08 | 02:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال مسؤولان يمنيان يوم الجمعة إن الحكومة اقترحت إعادة فتح المطار الذي يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء بشرط تفتيش الطائرات أولا في مطار عدن أو سيئون الخاضعين لسيطرتها.ورفض الحوثيون الاقتراح الذي طُرح خلال محادثات السلام اليمنية التي بدأت يوم الخميس في السويد برعاية الأمم المتحدة بهدف اتخاذ إجراءات لبناء الثقة […]

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